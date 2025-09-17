Iosa defendió la universidad pública y pidió apoyo a Provincias Unidas

El director de Vinculación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, Emilio Iosa, acompañó la marcha universitaria acompañado por su hija y pidió apoyo a Provincias Unidas.

«Hoy defendemos la universidad pública porque pensamos que es fundamental para el progreso de nuestro país»; escribió en sus redes sociales y agregó: «Muchísimos jóvenes de Villa Carlos Paz, como mi hija Juana, viajan a diario a Córdoba, gracias al boleto educativo gratuito de la Provincia y tienen la oportunidad de ser profesionales, gracias a que existe la universidad pública».

«Esta es una conquista que los argentinos no estamos dispuestos a entregar. Quienes somos autoridades o estamos en la gestión pública tenemos la obligación moral y política de pronunciarnos ante este atropello»; argumentó el funcionario provincial.

«El 26 de octubre tenemos que defender a Córdoba en las urnas y apoyar el modelo federal que plantea Provincias Unidas en Córdoba junto a otras provincias hermanas del interior de nuestro país»; concluyó.