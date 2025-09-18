Las contundentes palabras de Llaryora tras el rechazo a los vetos de Milei

«Es una victoria de la democracia»
Las contundentes palabras de Llaryora tras el rechazo a los vetos de MileiEl gobernador celebró el resultado de la votación en la Cámara de Diputados.
El gobernador Martín Llaryora se pronunció de forma contundente tras el resultado de la votación en la Cámara de Diputados que rechazó los vetos presidenciales de Javier Milei y aseguró: «Argentina no va a salir adelante dándole la espalda a su pueblo». El mandatario destacó la importancia de las leyes de financiamiento para el Hospital Garahan y las universidades públicas y celebró la decisión.
«Quiero agradecer el amplio apoyo de los diputados del Congreso de la Nación que esta tarde votaron a favor de la Ley de Emergencia Pediátrica del Hospital Garrahan y en respaldo al Financiamiento Universitario»; expresó el gobernador.
«El firme rechazo a los vetos presidenciales es una victoria de la democracia que se impone para cuidar a nuestra gente y atender a sectores tan importantes para el bienestar de nuestro país. Argentina no va a salir adelante dándole la espalda a su pueblo. Vamos a seguir trabajando con decisión para defender la salud y la educación públicas, pilares fundamentales del progreso de nuestra patria»; reflexionó el mandatario, tras una jornada marcada por la tensión social y política.
Mientras se aguarda la votación del Senado, Llaryora recalcó: «Vamos a seguir defendiendo a nuestra gente».