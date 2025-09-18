Volcó su indignación en las redes sociales
Milei volvió al tono confrontativo y apuntó contra «la oposición dialoguista»El presidente aseguró que «votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos».
El presidente Javier Milei se pronunció en duros términos tras las derrotas sufridas en Diputados y dejó atrás el tono moderado que había exhibido en la cadena nacional. El mandatario apuntó en duros términos contra los dirigentes cercanos que votaron contra los vetos presidenciales y dijo: «En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los ‘antikukas’ que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos».
Lo hizo a través de un posteo que realizó en su cuenta de X, en la antesala de la votación en el Senado por el reparto de los fondos a las provincias que promete otra sesión caliente.
En el día de ayer, se rechazaron sus vetos a las leyes de financiamiento universitario y los fondos adicionales para el Hospital Garrahan con los votos del peronismo, la izquierda y los denominados integrantes de la «oposición dialoguista».
«Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina»; fustigó el presidente, quien se mostró indignado por el resultado de la votación.