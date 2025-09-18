Milei volvió al tono confrontativo y apuntó contra «la oposición dialoguista»

El presidente Javier Milei se pronunció en duros términos tras las derrotas sufridas en Diputados y dejó atrás el tono moderado que había exhibido en la cadena nacional. El mandatario apuntó en duros términos contra los dirigentes cercanos que votaron contra los vetos presidenciales y dijo: «En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los ‘antikukas’ que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos».

Lo hizo a través de un posteo que realizó en su cuenta de X, en la antesala de la votación en el Senado por el reparto de los fondos a las provincias que promete otra sesión caliente.

En el día de ayer, se rechazaron sus vetos a las leyes de financiamiento universitario y los fondos adicionales para el Hospital Garrahan con los votos del peronismo, la izquierda y los denominados integrantes de la «oposición dialoguista».

«Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina»; fustigó el presidente, quien se mostró indignado por el resultado de la votación.