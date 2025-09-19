Milei, Baldassi y Schiaretti concentran la agenda este viernes en Córdoba

La política cordobesa tendrá este viernes una jornada cargada de actividad con la presencia de tres protagonistas en distintos puntos de la provincia.

El presidente Javier Milei desembarcará en Córdoba Capital con una doble agenda. Al mediodía participará del acto central por el 125° aniversario de la Bolsa de Comercio, donde pronunciará un discurso dirigido al empresariado en medio de la tensión cambiaria y el rechazo legislativo a varios vetos presidenciales. Por la tarde, encabezará un acto político en el Mirador del Coniferal del Parque Sarmiento, con consignas de respaldo a su plan económico y en apoyo a la candidatura de Gonzalo Roca.

En paralelo, Héctor Baldassi visitará Villa Carlos Paz con una agenda de fuerte impronta local. Durante la mañana recorrerá la fábrica de indumentaria deportiva Marea y compartirá un encuentro en Villa Sport Bar. Por la tarde se reunirá con dirigentes del Club Atlético Carlos Paz para debatir proyectos deportivos. A las 11.30 brindará una conferencia de prensa en el Hotel Mirage.

Mientras tanto, Juan Schiaretti se presentará en Tanti a las 17.30 en el Complejo Gran Chacha. Allí compartirá escenario con el intendente Emiliano Paredes, candidato a diputado, y ofrecerá una conferencia de prensa.

Con discursos, recorridas y actos, los tres dirigentes marcarán presencia en la provincia en un mismo día, anticipando un escenario electoral cada vez más agitado rumbo a octubre.