Milei llega a Córdoba para lanzar la campaña de LLA

Córdoba. El presidente Javier Milei desembarcará este viernes en Córdoba con una agenda cargada de actividades en las que aprovechará para lanzar la campaña nacional de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Su visita coincide con una semana difícil para el oficialismo, que sufrió resultados adversos en el Congreso y en medio de la tensión cambiaria por la escalada del dólar.

En las últimas horas, el Senado rechazó el veto presidencial a la redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) hacia las provincias. Se trató de un golpe político para el oficialismo apenas un día después de que la Cámara de Diputados también rechazara dos vetos claves: la ley de financiamiento universitario y la denominada “Ley Garrahan”, de emergencia pediátrica. Ambas iniciativas ahora esperan la definición final.

Mientras tanto, el dólar volvió a escalar y alcanzó los $1500 este jueves, lo que obligó al Banco Central a intervenir en el mercado. En ese contexto, Milei intentará mostrar fortaleza política en Córdoba, una de las provincias donde su espacio busca consolidar la candidatura de Gonzalo Roca como diputado nacional.

La primera actividad oficial será a las 12 en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde el mandatario participará del acto central por el 125° aniversario de la institución. Allí está previsto que pronuncie un discurso enfocado en la coyuntura económica, con mensajes hacia el sector empresario y financiero.

Por la tarde, el presidente encabezará un acto político en la zona del Parque Sarmiento, en el Mirador del Coniferal en Poeta Lugones y Armando Roldán. El encuentro está convocado a las 18 con las consignas “No aflojemos, que el esfuerzo valga la pena” y “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

Milei difundió la convocatoria a través de sus redes sociales con un mensaje en tono electoral. “¡Córdoba, nos vemos este viernes! A no aflojar. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo!”, escribió en X.

El oficialismo llega a este acto en un clima político adverso, con una oposición fortalecida en el Congreso y crecientes tensiones en los mercados. La visita de Milei a Córdoba buscará enviar un mensaje de continuidad y de apoyo a su plan económico, al tiempo que refuerza la campaña rumbo a octubre.

