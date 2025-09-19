Schiaretti encabeza la campaña de Provincias Unidas en el Valle de Punilla

El ex gobernador Juan Schiaretti encabezará esta tarde un acto de campaña de «Provincias Unidas» en la ciudad de Tanti, donde estará acompañado por el candidato a diputado e intendente Emiliano Paredes y otros importantes dirigentes del departamento. El encuentro está programado para este viernes 19 de septiembre a las 17.30 horas en el Complejo Gran Chacha y se anticipa la presencia de otros mandatarios del Valle de Punilla.

«Provincias Unidas» intensifica la campaña de cara a las elecciones de octubre y Córdoba se presenta como el segundo distrito electoral más importante del país con poco más 3 millones de electores. donde se espera que la fuerza comandada por el ex gobernador y sus aliados tengan un gran desempeño.

Schiaretti se afianza como el principal opositor a Javier Milei en la provincia y no es casual, que el mismísimo presidente haya decidido desembarcar hoy en tierras cordobesas para apuntalar el armado que hizo Gabriel Bornoroni.

«De un lado Milei y del otro el kirchnerismo. La nueva alternativa la estamos construyendo y ya existe: Provincias Unidas es la voz de la producción, del progreso, del trabajo del interior y de las familias»; expresó recientemente «El Gringo», quien confía en que el interior del país pueda aportar una solución a la crisis argentina.

El Valle de Punilla se presenta como un escenario clave para lograr un buen caudal de votos en la provincia y el ex gobernador consiguió el respaldo de la mayoría de los intendentes y jefes comunales y de una gran parte de los mandatarios que completaron su gestión en los últimos años.