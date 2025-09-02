Provincias Unidas inauguró su comando de campaña en Departamento Colón

El lunes pasado quedó inaugurado en Estación General Paz el comando de campaña de Provincias Unidas para el Departamento Colón, con la presencia intendentes, legisladores y más de 300 dirigentes entre intendentes, concejales, tribunos de cuentas, militantes y jóvenes de toda la región.

La lista que lleva a Juan Schiaretti como primer candidato a diputado nacional lanzó oficialmente su trabajo territorial en el departamento más poblado del interior provincial, en un acto que estuvo encabezado por la vicegobernadora Myrian Prunotto, por el jefe de campaña de Provincias Unidas y también ministro de Gobierno, Manuel Calvo; el candidato a diputado nacional y actual ministro de Cooperativas y Mutuales y ex intendente de Colonia Caroya, Gustavo Brandán, así como por el intendente local, Darío Arata y la presidenta de la comunidad regional Colón e intendenta de Mi Granja, Claudia Acosta.

También los legisladores Luciana Presas, Dolly Romero y Rodrigo Rufeil y la candidata a diputada suplente, Mariana Ispizua.

Durante su mensaje a la militancia, Manuel Calvo destacó que se trata de «una oportunidad histórica» para Córdoba y para el país. «El 26 de octubre votamos a Juan Schiaretti o a Juan Schiaretti. El que no vota a Juan es porque vota a Milei. Para que nos quede claro a todos: lo que votamos el 26 de octubre es la sensatez que necesita la Argentina para salir de la situación de desesperación que estamos viviendo en este momento»; aseguró.

Además, Calvo remarcó que esta elección de medio término «marca un primer mojón» en el camino que puede llevar a que el armado federal de Provincias Unidas coloque en la Casa Rosada a un presidente surgido del interior de la Argentina.

El dirigente también recordó a José Manuel de la Sota, convocando a redoblar el esfuerzo. «Si José Manuel estuviera hoy aquí, nos diría: ‘Muchachos, compañeras, compañeros, agarren el material de campaña que tengan, militen casa por casa, barrio por barrio, ciudad por ciudad. Lleven la propuesta de Juan Schiaretti, que es el único candidato nacional que tiene nuestra fuerza, y vayamos todos juntos para lograr el triunfo que necesitamos el 26 de octubre, para que la Argentina tenga una esperanza’»; dijo el ministro Calvo.

El acto marcó el inicio de un recorrido que Provincias Unidas replicará en cada circuito del departamento Colón, con el objetivo de consolidar el respaldo a Juan Schiaretti como referente nacional de la sensatez, el federalismo y la producción.