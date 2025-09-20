Duros cruces entre Milei y Schiaretti en medio de la campaña electoral

Javier Milei visitó ayer la ciudad de Córdoba en el marco de la campaña de cara a las elecciones legislativas, apuntó contra el ex gobernador y candidato de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, y lo tildó de «irresponsable». El líder libertario encabezó un acto de La Libertad Avanza en el Parque Sarmiento y lo calificó como un «demagogo» con propuestas que implican «aumentar el gasto público». La respuesta de Schiaretti no se hizo esperar y sostuvo que el presidente «miente descaradamente».

«Cuando empezamos a rascar un poco sobre las propuestas de Schiaretti nos damos cuenta que es un demagogo más porque el otro día hizo una propuesta que implicaba aumentar el gasto público siete puntos del PBI»; había soltado Milei.

De cara a las elecciones legislativas de octubre, también habló de su vínculo con el gobernador Martín Llaryora y dijo: «Yo tengo una buena relación con Llaryora, pero cuando entra el año electoral afloran un poco más las diferencias. Hay que comprender cómo funciona el sistema».

En torno a la disparada del dólar, Milei reconoció «una situación de mucha turbulencia» aunque enfatizó que Argentina «es uno de los cinco países que tiene equilibrio fiscal» y añadió: «Lo que estamos haciendo es enfrentar una situación de mucha turbulencia y tendríamos que evitar que derive en un pánico. Eso genera descoordinación macroeconómica y puede impactar en actividad y empleo. Nosotros tenemos que cuidar el bienestar de los argentinos».

Al tomar conocimiento de sus expresiones, Schiaretti cruzó al presidente desde la ciudad de Tanti y manifestó: «Milei miente descaradamente cuando se refiere a mi propuesta fiscal» y explicó que su planteo apunta a eliminar impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y el impuesto al Cheque, reemplazándolos por un IVA provincial. «Esto no significa un aumento de la presión tributaria sobre el PBI, sino dejar de penalizar la producción y evitar que los argentinos exportemos impuestos».

«Para lograr un equilibrio fiscal sostenido es indispensable reducir la evasión. Argentina tiene la mayor evasión de Latinoamérica: 3,7% del PBI. Milei nunca la va a bajar, porque considera ‘héroes’ a los evasores. El equilibrio fiscal hecho a los hachazos, como lo hace Milei, es inconsistente y cruel con los sectores más vulnerables»; enfatizó el ex gobernador.