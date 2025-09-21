Carlos Paz: El ex dirigente del MAC, Félix Acosta se recupera tras sufrir un segundo ACV

El ex dirigente del Movimiento de Acción Comunal y funcionario de la Administración del intendente Gustavo Dellamaggiore, Félix Acosta se recupera tras sufrir un segundo Accidente Cerebro Vascular que lo llevó a ser internado en terapia intensiva donde permaneció hasta hace pocas horas entubado.

La salud del ex secretario de gobierno del municipio empezó a recuperarse tras permanecer varios días en situación grave.

Según familiares cercanos, ya puede respirar por sus propiuos medios y su estado es estable. Acosta permanece internado en el Sanatorio Punilla.