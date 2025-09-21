Carlos Paz: El ex dirigente del MAC, Félix Acosta se recupera tras sufrir un segundo ACV

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Política
domingo, 21 de septiembre de 2025 · 15:20

El ex dirigente del Movimiento de Acción Comunal y funcionario de la Administración del intendente Gustavo Dellamaggiore, Félix Acosta se recupera tras sufrir un segundo Accidente Cerebro Vascular que lo llevó a ser internado en terapia intensiva donde permaneció hasta hace pocas horas entubado.

La salud del ex secretario de gobierno del municipio empezó a recuperarse tras permanecer varios días en situación grave.

Según familiares cercanos, ya puede respirar por sus propiuos medios y su estado es estable. Acosta permanece internado en el Sanatorio Punilla.

 

Más de
Movimiento de Acción Comunal Félix Acosta internado por ACV El ex secretario de gobierno de Dellamaggiore se recupera en el Sanatorio Punilla

Comentarios