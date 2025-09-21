El Frente Cívico quiere darle pelea a Schiaretti en Punilla

Santa Cruz del Lago. El pasado jueves 18 de septiembre se desarrolló en Santa Cruz del Lago el Cuarto Encuentro del Frente Cívico del Departamento Punilla, con una amplia participación de tribunos, concejales, intendentes y dirigentes de distintas localidades de la región.

Entre los asistentes estuvieron los tribunos Battan (San Antonio), Molina (Carlos Paz), Cerezo (Valle Hermoso) y Pérez (Cabalango); el concejal de La Falda Agost Carreño; la concejal de Cruz del Eje Iracet; el intendente de Valle Hermoso y presidente del Frente Cívico de Punilla Daniel Spadoni; el legislador provincial Walter Gispert, además de representantes de Cuesta Blanca, Mayu Sumaj, Ycho Cruz, San Antonio, Villa Carlos Paz, Tanti, Estancia Vieja, Santa Cruz del Lago, Parque Siquiman, Santa María, Cosquín, Valle Hermoso, La Falda, La Cumbre y Capilla del Monte.

Durante la reunión se resolvió la conformación de una comisión organizadora que trabajará en el Encuentro Provincial del Frente Cívico, previsto para el próximo 3 de octubre en Valle Hermoso, con la presencia del senador nacional Luis Juez y la participación de candidatos a diputados nacionales.

En el debate, los dirigentes remarcaron que en Córdoba el verdadero adversario político es el gobernador Juan Schiaretti, y lanzaron críticas hacia referentes que, habiendo accedido a cargos electivos bajo la boleta de Juntos por el Cambio, hoy se alinean con el peronismo bajo lo que calificaron como un “falso discurso federal”.