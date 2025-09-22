«Parches de campaña»

Llaryora y Schiaretti cruzaron a Milei por las «retenciones cero»

Aseguran que la medida anunciada por el gobierno nacional «sólo tiene fines electoralistas».
lunes, 22 de septiembre de 2025 · 10:43

El gobernador cordobés Martín Llaryora y el candidato a diputado de la alianza «Provincias Unidas», Juan Schiaretti, salieron al cruce del anuncio de «retenciones cero» que impulsa el presidente Javier Milei y aseguraron que se trata de una maniobra con fines electoralistas y lo calificaron como «parches de campaña».

Este lunes, se dio a conocer la eliminación de las retenciones a la soja y otros granos hasta el 31 de octubre (apenas días después de las elecciones legislativas) y se justificó la decisión asegurando que «ayudará a acelerar la liquidación del sector agroexportador y sumar divisas en medio de la presión cambiaria».

Tras haber tomado conocimiento de la conferencia que tuvo a Manuel Adorni como protagonista, Llaryora dijo que el gobierno de la Provincia de Córdoba vienen reclamando «la eliminación de las retenciones al agro» desde un primer momento y sostuvo: «Las retenciones deben eliminarse por convicción, no por mera especulación financiera o electoral».

«Necesitamos políticas que realmente fortalezcan a nuestros productores; un plan productivo que brinde previsibilidad, fomente la inversión, impulse la generación de empleo y dinamice las economías regionales»; argumentó.

En el mismo sentido, se pronunció Schiaretti, quien dijo: «Yo lo vengo diciendo desde que era gobernador: las retenciones deben eliminarse de manera definitiva, no solo mientras dure un proceso electoral. El campo necesita previsibilidad y reglas permanentes. No parches de campaña que no generan ni crecimiento, ni empleo, ni futuro».

