El Pj de Villa Carlos Paz profundiza la campaña de Provincias Unidas

Elecciones legislativas
El Pj de Villa Carlos Paz profundiza la campaña de Provincias UnidasSe intensificarán las acciones de campaña para apoyar la candidatura de Juan Schiaretti.
El Partido Justicialista de Villa Carlos Paz intensifica la campaña de Provincias Unidas en el Valle de Punilla y mantuvo un importante encuentro en la sede del Instituto Diseñando Ciudad, la institución que lidera la senadora nacional Alejandra Vigo y el legislador provincial Leonardo Limia.
La reunión convocó a numerosos referentes del cordobesismo local, como Omar Trejo (presidente del PJ carlospacense); Mariano Reutemann (vocal de la Agencia Córdoba Deportes); Gabriel Musso (vocal de la Agencia Córdoba Turismo); Mariano Mosquera (académico y especialista en políticas públicas), Julio Sierra (director del Hospital Domingo Funes) y Libia Smania Directora de Gabinete Interministerial y Políticas de Género de Córdoba; entre otros.
El auditorio contó también con la presencia de trabajadores nucleados en AOITA; trabajadores del Casino de Carlos Paz; pastores de iglesias evangélicas, dirigentes de ligas deportivas locales, vecinos en general.
«Ponemos nuestra militancia al servicio de Juan Schiaretti y su lista»; dijo Trejo, al referirse al movimiento territorial previsto para las próximas semanas en barrios de Carlos Paz y en circuitos del sur de Punilla. El encuentro se centró en la motivación para avanzar en tareas de difusión de materiales de comunicación, la visita a entidades sociales, deportivas y religiosas, entre otras acciones.