El Pj de Villa Carlos Paz profundiza la campaña de Provincias Unidas

El Partido Justicialista de Villa Carlos Paz intensifica la campaña de Provincias Unidas en el Valle de Punilla y mantuvo un importante encuentro en la sede del Instituto Diseñando Ciudad, la institución que lidera la senadora nacional Alejandra Vigo y el legislador provincial Leonardo Limia.

La reunión convocó a numerosos referentes del cordobesismo local, como Omar Trejo (presidente del PJ carlospacense); Mariano Reutemann (vocal de la Agencia Córdoba Deportes); Gabriel Musso (vocal de la Agencia Córdoba Turismo); Mariano Mosquera (académico y especialista en políticas públicas), Julio Sierra (director del Hospital Domingo Funes) y Libia Smania Directora de Gabinete Interministerial y Políticas de Género de Córdoba; entre otros.

El auditorio contó también con la presencia de trabajadores nucleados en AOITA; trabajadores del Casino de Carlos Paz; pastores de iglesias evangélicas, dirigentes de ligas deportivas locales, vecinos en general.

«Ponemos nuestra militancia al servicio de Juan Schiaretti y su lista»; dijo Trejo, al referirse al movimiento territorial previsto para las próximas semanas en barrios de Carlos Paz y en circuitos del sur de Punilla. El encuentro se centró en la motivación para avanzar en tareas de difusión de materiales de comunicación, la visita a entidades sociales, deportivas y religiosas, entre otras acciones.