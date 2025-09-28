Ramón Mestre en Carlos Paz: «Milei agarra la motosierra y arrasa con todo»

El candidato a diputado por la Unión Cívica Radical, Ramón Mestre, visitó la ciudad de Villa Carlos Paz, se pronunció sobre la realidad que viven los argentinos y planteó sus diferencias con el gobierno de Javier Milei. De cara a las elecciones legislativas de octubre, sostuvo: «El 70% de la gente no llega a fin de mes».

«Estamos recorriendo el Valle de Punilla y esta hermosa ciudad, llevando las propuestas del radicalismo en un momento muy particular. Necesitamos enviar al Congreso gente que realmente defienda a los cordobeses. Volvemos a nuestra identidad partidaria y para nosotros eso es motivo de orgullo. Después de algunas situaciones que han generado confusión y algunos malestares, el radicalismo viene a plantear un esquema distinto»; reflexionó.

«Se han agravado muchas cuestiones, el 70% de la gente no llega a fin de mes y hay una situación muy compleja. No es solo la ausencia de un plan económico de parte del presidente Javier Milei, es la ausencia de cualquier tipo de diálogo. El presidente tiene un mensaje violento. Como presidente, tiene que convocar a todos y tratar de construir un proyecto para que Argentina salga adelante y él básicamente no tiene prioridades, aplica la motosierra, pero no pone ni a la salud ni la educación como cuestiones elementales que tienen impacto en la gente»; consideró el ex intendente de la ciudad de Córdoba.

«Tenemos que tener propuestas que den soluciones a la gente y que traten de volver a tener poder adquisitivo, que se vuelva a generar consumo y fuentes de trabajo»; argumentó en diálogo con EL DIARIO.

Consultado en torno a sus diferencia con Rodrigo de Loredo y su alineamiento con el gobierno nacional, Mestre declaró: «Nadie es más importante que el radicalismo; no hay que darle demasiada entidad. Un sector del partido pensaba que podría haber una alianza con La Libertad Avanza y nosotros creemos que no tenemos, desde el punto de vista ideológico, coincidencias. El radicalismo siempre ha trabajado para darle a la gente educación y una buena calidad de vida. Tenemos propuestas para incentivar el empleo, para que se modifique el plan económico y estamos buscando bajar el IVA para incentivar a los jubilados y comerciantes. Vamos a trabajar para brindar a la educación pública el presupuesto que necesita».

En el mismo sentido, se pronunció el dirigente carlospacense Mariano Melana, quien expresó: «Es un momento histórico, no tenemos el sello de la Lista 3, pero venimos buscando algo que el afiliado reclamaba. Volvemos a los valores del radicalismo».