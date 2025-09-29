Llaryora y Schiaretti en el encuentro de Provincias Unidas en la Patagonia

El próximo martes 30 de septiembre, gobernadores y referentes de Provincias Unidas cumplirán con una agenda productiva y de campaña en la ciudad de Puerto Madryn (Chubut), de la que participarán el mandatario cordobés Martín Llaryora y el exgobernador y candidato a diputado nacional Juan Schiaretti.

Además estarán presentes los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). En esta oportunidad no participará Claudio Vidal (Santa Cruz).

La agenda oficial comenzará a las 10:00 horas con la visita a la planta de aluminio ALUAR y a las 11:30 horas, se desarrollará el acto central de Provincias Unidas en el Hotel Rayentray (Bv. Almirante Brown 2880, Puerto Madryn).

Finalmente, a las 12:30 horas, los mandatarios compartirán un almuerzo.