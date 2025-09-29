Milei presentará nuevo libro y cantará en el marco de su campaña

Buenos Aires. A pocos días para las elecciones nacionales, el presidente Javier Milei volverá a sus raíces al presentar un libro y cantar durante un acto en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el que además se mostraría junto a su Gabinete y a algunos candidatos.

El mandatario encabezará el próximo 6 de octubre el evento en el que lanzará oficialmente su obra más reciente, “La construcción del milagro”, en la que relata los pasos que siguió su gestión desde que asumió el poder hasta la fecha.

El lugar elegido para la ocasión es el mismo en el que cerró la campaña presidencial del 2023, tanto para las PASO como para las generales, siendo la excepción la previa del balotaje, que lo hizo con una movilización en pleno centro de Córdoba.

El Presidente tiene previsto cantar junto a “La banda liberal”, un grupo musical integrado por varias personas de su entorno, como los hermanos Benegas Lynch, que ya comenzó con los ensayos.

Posteriormente, se analiza la presencia de la Orquesta de Granaderos para interpretar el himno argentino y luego otros autores presentarán sus propios libros, como es el caso de Duclos, que ese mismo día estará lanzando “101 argumentos contra la izquierda”. Cada escritor tendrá 10 minutos para hablar.

