Milei acusó al kirchnerismo de intentar matarlo y anticipó un «momento bisagra»

El presidente Javier Milei concedió una entrevista en la Casa Rosada donde aseguró que el kirchnerismo intenta «asesinarlo» y definió las elecciones legislativas como un «momento bisagra». Lo hizo en diálogo con Louis Sarkozy, hijo del exmandatario francés y expresó: «La estrategia del kirchnerismo es hacer manifestaciones violentas o intentar matarme».

«Si conseguimos muy buenos resultados en las elecciones de Provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón al kirchnerismo. Sería una cosa verdaderamente fabulosa»; reflexionó el mandatario.

Milei considera que un triunfo en las elecciones de medio término, implicarían «el fin del populismo» y daría inicio a «un nuevo siglo dorado de Argentina, que nos haga potencia nuevamente». «Obviamente el kirchnerismo y sus aliados están aplicando lo que se llama la estrategia de Hernán Cortés, que es la de quemar las naves: es a todo o nada»; consideró.

Sobre las denuncias recientes que golpearon su imagen y la de su hermana Karina, dijo que la oposición busca destruir su plan económico, generar violencia en las calles y hasta «inventar mentiras para desprestigiarlo». «Son los últimos manotazos de ahogado de un régimen que, si Dios nos acompaña, lo terminaremos de sepultar el 26 de octubre, y que puede quedar herido de muerte casi definitiva este próximo 7 de septiembre»; completó.