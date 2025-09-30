La coalición cordobesa que apoya a Milei se reúne en el Valle de Punilla

El próximo viernes 3 de octubre, la coalición cordobesa que apoya al presidente Javier Milei se reunirá en la ciudad de Valle Hermoso. La reunión departamental contará con la participación de referentes de espacios como Primero la Gente, Frente Cívico, La Libertad Avanza y el MID y se anunció la presencia del senador nacional Luis Juez.

Pero además, se confirmó que también participarán el candidato a diputado Gonzalo Roca y la diputada nacional Laura Rodríguez Machado, en el marco de una agenda de trabajo conjunto que busca fortalecer la construcción política en el Valle de Punilla.

Cabe destacar que en las elecciones de 2023, el Frente Cívico obtuvo un contundente triunfo en el departamento que le valió la banca al dirigente carlospacense Walter Gispert.

El intendente Daniel Spadoni oficiará como anfitrión del encuentro y se buscará delinear la estrategia de consolidación territorial.