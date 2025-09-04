Buenos Aires. En un clima enrarecido desde hace días por los cruces entre el gobierno bonaerense y el nacional por la seguridad de la comitiva presidencial durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, de cara a las elecciones del próximo domingo, ayer se registraron incidentes fuera del club Villa Ángela, donde Javier Milei encabezó el acto de su espacio político. Al finalizar, hubo pedradas contra el auto que trasladaba al jefe de Estado.

Más allá de diversos cruces verbales, a las 18.40 se registraron los primeros incidentes afuera del club Villa Ángela, en el barrio Villa Trujui, de Moreno. Fue una pelea a golpes de puño entre un militante que le habría realizado una burla discriminatoria a un hombre que caminaba por la zona. “Le hizo un gesto de mono”, reconstruyeron desde la transmisión de Crónica TV.

El episodio derivó en algunas trompadas y varios empujones que rápidamente fueron interrumpidos por personal de Gendarmería Nacional, presente para garantizar el orden y reforzar la seguridad que no quiso garantizar el gobierno bonaerense.

El hecho fue controlado de manera casi inmediata, aunque se inscribe en las advertencias que realizaron funcionarios provinciales y nacionales, en medio de críticas cruzadas. Mientras el gobierno nacional defendió la decisión de realizar el acto en una zona considerada “hostil” para el presidente Milei, en la administración de Axel Kicillof lo interpretaron como una provocación que podría alimentar la violencia.

Una hora más tarde se vivió la escena más violenta, cuando le partieron una botella en la cabeza a Cristian Mercatante, ex participante del reality show El Bar, quien cubría el evento para un medio digital.

“Estaba haciéndole una entrevista a los encapuchados que estaban ahí y me dieron un botellazo. No tengo ni idea quién fue. Yo fui a preguntarles si eran personal policial porque la gente estaba enojada con ellos y no me contestaron. Cuando me di vuelta, me cayó algo que me dejó así. No tengo ni idea de quién me pegó, no quiero echar culpas porque tenía mucha gente alrededor y no vi quién me pegó. Estoy bien, ahora me voy a atender”, le narró lo sucedido Mercatante al resto de la prensa, mientras la sangre manaba de su cuero cabelludo y le caía por el rostro.

Durante la desconcentración, hubo nuevos enfrentamientos y un ataque a pedradas al auto que trasladaba al Presidente. Una vez que se alejó la comitiva, las agresiones continuaron. Más insultos, más proyectiles y nuevas intervenciones de las fuerzas de seguridad, que evitaron que la situación se desbordara.

Cuando ya hacía más de media hora de la finalización del acto, se registraron nuevas corridas que terminaron con la intervención de la Policía Bonaerense, que disparó balas de goma y aprehendió a algunos de quienes protagonizaban actos violentos.

