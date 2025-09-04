Milei: “La batalla contra el kirchnerismo es contra los delincuentes y chorros”

Buenos Aires. El presidente Javier Milei encabezó este miércoles en Moreno el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, un evento marcado por la tensión y enfrentamientos entre militantes en la previa. Durante su discurso, arremetió contra la oposición y aseguró: "Trataron de acusarnos de chorros, fueron contra nuestras vidas y además se metieron con su hermana. Vaya que están asustados porque el domingo les vamos a pintar la Provincia de violeta".

"Qué linda está la provincia de Buenos Aires. Más linda se va a poner si la teñimos de violeta", abrió Milei.

En primer lugar, le agradeció a su hermana, Karina Milei, por "haber organizado el partido a nivel nacional y por acompañarme a diario en esta lucha por las ideas de la libertad" e hizo referencia al escándalo que surgió en la Casa Rosada tras la filtración de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad: "A pesar de las injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días".

"Hacen estas operaciones de manera muy grosera y después se terminan cayendo. Por ejemplo, en el día de hoy, la Justicia determinó que es inocente luego de que durante tres años fuera calumniado e injuriado", lanzó contra la oposición.

"A ellos no les importa ensuciar porque están todos sucios. Claramente te quieren llevar al barro porque ahí te sacan ventaja porque ellos ya saben, son de ahí. Pero no lo van a lograr, porque se están despertando y tienen consciencia de lo que están haciendo", agregó.

En ese sentido, continuó: "Cuando viene todo este tipo de operaciones y uno sigue luchando porque sabe que uno está limpio, entonces proceden a la intimidación física. Días atrás, en Lomas de Zamora me tiraron un adoquín. Podrían haber matado a cualquiera. Esto para ellos se trata de poder y si se tienen que cargar con vidas humanas no les importa. No se olviden que el kirchnerismo inmundo se cargó con la vida del fiscal Nisman. No sólo eso, sino que cuando se le agota ese recurso y en la desesperada total van contra la familia".

El mandatario consideró que la oposición hizo estas "tres operaciones juntas" y señaló: "Trataron de acusarnos de chorros, fueron contra nuestras vidas y además se metieron con mi hermana. Vaya que están asustados porque el domingo les vamos a pintar la Provincia de violeta", anticipó respecto a las elecciones.

A sólo cuatro días de los comicios provinciales, Milei agradeció a la militancia por "poner el cuerpo para liberar a los bonaerenses de este gobierno y la miseria a la que nos sometieron décadas de kirchnerismo" e hizo hincapié en la importancia de ir a votar este domingo al remarcar que "cada voto vale muchísimo más que en una elección normal" y "un individuo puede hacer la diferencia".

Además, anticipó que hay una "situación de empate técnico" y, ante este escenario, advirtió que "van a redoblar las prácticas mafiosas que los caracterizan hace décadas con tal de arañar un par de puntos más" y siguió: "Le negaron su derecho al voto a 40.000 policías que hacen el operativo de seguridad. Para el kirchnerismo vale más la voluntad de un criminal que la voluntad de un policía porque son delincuentes".

"Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Este domingo andá a votar. Votá por tu familia, por tus amigos, como si el futuro de la Provincia se definiera este domingo, porque es exactamente de lo que se trata", arremetió.

El Presidente continuó remarcando la importancia de ir a las urnas y agregó: "El voto de los argentinos de bien es necesario para diluir la marea de votantes pagos del kirchnerismo, los que se benefician de este modelo de destrucción y miseria. Si no vas a votar, ellos ganan. Porque cuanto menos de los buenos vayan a votar, los malos siguen votando todo. Ellos van a ir a votar y si no nos defendemos se van a llevar puesta la Provincia. Porque si no votan los trabajadores, van a ganar los ñoquis. Si no votan los policías, van a ganar los chorros. Si no votan los bonaerenses honestos, van a ganar los que solo saben vivir de cobrarles impuestos", insistió en ese sentido.

Javier Milei arremetió contra la gestión de Axel Kicillof: "Su modelo de Estado consta de hacerle la vida imposible a los ciudadanos de bien"

En otro tramo de su discurso, Milei habló de la inseguridad en la Provincia y aseguró que allí "conviven la anarquía para los malos y la tiranía para los buenos". "Una ley de la selva donde los carroñeros pululan libremente y los seres pacíficos son encerrados por la fuerza", agregó en esta línea.

De esta manera, lanzó duras críticas contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y apuntó: "Los impuestos no sólo se destinan a cubrir las obligaciones del Estado, sino que van a parar a los bolsillos de quienes hacen de la vida de la gente un infierno. El kirchnerismo es especialista en criar ciudadanos de segunda: su modelo de Estado consta de hacerle la vida imposible a los ciudadanos de bien hasta el cansancio".

"La única propuesta que tienen es romper el modelo de Milei. Son tan huecos y vacíos que su única propuesta es destruir. Están dispuestos a hacer fraude a lo que sea y tenemos que luchar contra eso a capa y espada", dijo sobre el final del acto.

