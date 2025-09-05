Repudiaron el posteo ofensivo del Gordo Dan contra Luis Juez y su hija

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, salió a cuestionar el duro posteo que hizo el Gordo Dan contra Luis Juez y su hija, luego que el senador cordobés votara a favor de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El funcionario cercano al presidente Javier Milei sostuvo que la publicación realizada por influencer libertario Daniel Parisini, es «inaceptable».

«Lo repudio totalmente, me parece fuera de lugar, repudiable. No puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma en que se expresa, ni el fondo de la cuestión»; argumentó Francos, en diálogo con el canal TN.

La reacción también se hizo sentir dentro de las fialas de la La Libertad Avanza, al punto que el propio «Gordo Dan» tomó la determinación de eliminar el posteo minutos después de las declaraciones de Francos.