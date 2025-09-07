Contundente victoria de Fuerza Patria en las elecciones de Buenos Aires

Buenos Aires. Hace minutos se dieron a conocer los primeros resultados de las elecciones legislativas en Buenos Aires, que marcan un contundente triunfo de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza.

Escrutados más del 80% de los votos, el peronismo alcanza el 46,93% de los sufragios, mientras que el partido del presidente Javier Milei queda en segundo lugar, con el 33,85%.

En tercer lugar, pero a gran distancia, se ubica Somos Buenos Aires, con el 5,41%, y luego el Frente de Izquierda y de los Trabajadores con el 4,37% y cierra Potencia, con el 1,41%.



Noticia en desarrollo

