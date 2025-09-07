Cristina celebró la victoria desde el balcón y lanzó duras críticas a Milei

La imagen del domingo electoral en la provincia de Buenos Aires tuvo como protagonista a Cristina Fernández de Kirchner, que salió al balcón a saludar a militantes que festejaba en la esquina tras el triunfo de Fuerza Patria en seis de las ocho secciones electorales.

Mientras la militancia celebraba con cánticos y banderas, Cristina también utilizó las redes sociales para dirigir un mensaje contundente a Javier Milei. “¿Viste Milei?… Banalizar y vandalizar el ‘Nunca Más’, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco”, escribió en su cuenta oficial de X.

En el mismo texto, la exmandataria cuestionó con dureza la situación económica: “Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas… Salí de la burbuja, hermano, que se está poniendo heavy”. Además, señaló a la gestión actual: “Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo”.

Cristina cerró su publicación con un llamado a la unidad de cara a las elecciones generales: “Por eso, el próximo 26 de octubre, kirchnerismo y peronismo… ¡más que nunca!”.

El festejo en el balcón y el mensaje en redes reforzaron el clima de euforia entre los militantes y marcaron la línea política que el espacio buscará sostener en la campaña hacia los próximos comicios.