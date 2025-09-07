Cristina: “Es un triunfo que nos llena de orgullo pero también de responsabilidad”

Buenos Aires. La expresidenta Cristina Kirchner envió un audio luego del triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de Buenos Aires, que fue escuchado en el búnker previo al discurso de Áxel Kicillof.

“Me imagino que estarán muy felices, igual que yo. Saludo al pueblo de mi querida provincia de Buenos Aires, es una jornada histórica. Había que ponerle un límite a un presidente que no comprende que debe gobernar para todos. Tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la Provincia, ruego a Dios que le dé la serenidad y sabiduría para hacerlo. Este es un triunfo que nos llena de orgullo pero también de una inmensa responsabilidad. Un fuerte abrazo para todos y para todas, los quiero mucho”.