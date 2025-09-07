Elecciones bonaerenses: a las 21 se conocerán los primeros resultados oficiales

Este domingo 7 de septiembre se cerraron los comicios en la provincia de Buenos Aires a las 18 horas y la expectativa quedó puesta en la publicación de los primeros resultados oficiales. Tal como confirmó el Ministerio de Gobierno provincial, los datos se darán a conocer a partir de las 21 horas, siempre que se haya escrutado al menos el 30% de las mesas en todas las secciones electorales.

La jornada electoral se desarrolló con normalidad y alcanzó una participación del 63% del padrón. Se renovaron 46 bancas de Diputados y 23 de Senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares.

En las últimas horas previas al anuncio, los principales partidos marcaron sus posturas. Desde Fuerza Patria hubo señales de optimismo y sus referentes hablaron de un “triunfo bastante importante”. Por el contrario, La Libertad Avanza eligió mostrarse con cautela. Javier Milei, junto a su hermana Karina y dirigentes cercanos como Cristian Ritondo y Diego Santilli, se instaló en el búnker de Gonnet, La Plata, donde aguardan los primeros datos oficiales con un fuerte operativo de seguridad.

El clima político se mantuvo cargado de expectativas en las horas posteriores al cierre de urnas. Mientras algunos sectores anticipaban festejos, las fuerzas libertarias buscaban evitar triunfalismos hasta contar con los números concretos. La atención de todo el país está puesta en lo que ocurra a partir de las 21 horas, cuando comiencen a difundirse los resultados oficiales que marcarán el nuevo equilibrio de poder en la Legislatura bonaerense.