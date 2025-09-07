Fuerza Patria ganó en seis secciones y La Libertad Avanza en dos

Los primeros resultados oficiales de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires confirmaron un triunfo claro de Fuerza Patria, que se impuso en seis de las ocho secciones electorales, frente a La Libertad Avanza, que logró imponerse en dos.

En la 1° Sección (Senadores), Gabriel Katopodis alcanzó el 47,29% contra el 37,15% de Diego Valenzuela (LLA). En la 2° Sección (Diputados), Santiago Nanni (FP) obtuvo el 35,51%, seguido de cerca por Fernanda Blanco (LLA) con 29,87%, mientras que Sebastián Passaglia (Hechos) logró un 23,85%.

La 3° Sección (Diputados) dio la ventaja más amplia para Fuerza Patria: Verónica Magario alcanzó el 53,78% frente al 28,63% de Adrián Bondarenko (LLA). En la 4° Sección (Senadores), Ariel Videla (FP) sumó el 40,22%, superando a Marcelo Cabezas (LLA) con 30,28% y a Sergio Petracca (Somos Buenos Aires) con 19,95%.

La disputa más pareja se dio en la 5° Sección (Senadores), donde Guillermo Montenegro (LLA) se quedó con el 41,49% frente al 37,60% de Fernanda Raverta (FP). En la 6° Sección (Diputados) también prevaleció LLA, con Alejandro Liberman alcanzando el 41,75% frente al 34% de Alejandro Dichiara (FP).

En la 7° Sección (Senadores), la ventaja fue nuevamente para Fuerza Patria: Graciela Laurini obtuvo el 38,27%, seguida por Eduardo Speroni (LLA) con 32,84%. Finalmente, en la 8° Sección (Diputados), Pablo Archanco (FP) se impuso con el 43,40% contra el 37,16% de Javier Adorni (LLA).

Con estos números, Fuerza Patria consolida una victoria provincial con el 46,9% de los votos frente al 33,8% de La Libertad Avanza. El nuevo mapa legislativo dejará a la oposición kirchnerista con un control mayoritario en el Senado provincial y una fuerte presencia en Diputados, mientras que los libertarios se aseguran representación en las secciones donde concentraron su caudal electoral.