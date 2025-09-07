Kicillof: “Quedó demostrado que otro camino es posible”

Buenos Aires. El gobernador de Buenos Aires y líder de Fuerza Patria, Axel Kicillof, encabezó anoche el acto de celebración luego de la contundente victoria de su espacio en las elecciones legislativas bonaerenses frente a La Libertad Avanza.

“Venimos a festejar que le pusimos freno a este gobierno”, lanzó Kicillof ante una multitud de militantes que se congregó para seguir los resultados.

En su discurso, el mandatario agradeció en primer lugar “a los millones de bonaerenses que participaron de la elección” y destacó el trabajo de la militancia que, según dijo, “venció la resignación, los ataques y salió a las calles a pelear esta elección”. También reconoció a los intendentes del peronismo y a los candidatos de todas las fuerzas, “pero particularmente a los de Fuerza Patria, que protagonizaron una elección histórica”.

Kicillof remarcó que el armado de una boleta única de su espacio fue clave en la victoria: “Hoy terminamos con una victoria aplastante en la provincia de Buenos Aires”. Además, agradeció especialmente a Sergio Massa y a Cristina Kirchner, a quien calificó como “injustamente condenada” y sostuvo que “tendría que estar en este escenario”.

El gobernador aseguró que la jornada electoral se desarrolló “contra todos los pronósticos” y subrayó que se trató de “una de las elecciones más pacíficas y transparentes, sin una sola denuncia”.



Mensaje a la Nación y críticas al gobierno de Milei

Durante su discurso, Kicillof trazó un balance de su gestión provincial y afirmó: “Asumimos con un mandato claro: cuidar la salud, la educación, seguir con la obra pública y proteger el trabajo. Nos quitaron recursos, nos atacaron e insultaron, pero nunca respondimos con agresión. Nos dedicamos a trabajar”.

El dirigente peronista planteó que el resultado en las urnas constituye “un triunfo del peronismo para todos los argentinos” y envió un mensaje directo al presidente Javier Milei:

“Milei, las urnas te dieron una orden: no podés gobernar para las corporaciones ni para los de afuera, escuchá al pueblo. Eso te pidieron las urnas”.

En ese sentido, enumeró los reclamos surgidos del voto popular: “Las urnas gritaron que no se puede desfinanciar la salud, la educación, la universidad, la ciencia ni la cultura. Tampoco se le pueden quitar recursos a las provincias, ni abandonar a jubilados, ni golpear a las personas con discapacidad”.

Kicillof pidió al gobierno nacional un cambio de rumbo: “No se puede gobernar más con odio, maltrato e insultos. El gobierno debe dejar de ser indiferente ante los despidos y los cierres de empresas. Es una obligación, no es optativo. Hay que respetar la democracia, el federalismo y la Constitución”.



“Hay otro camino”

El gobernador bonaerense destacó la unidad alcanzada dentro y fuera del peronismo para lograr la victoria y sostuvo: “Ganamos sumando fuerzas y vamos a seguir gobernando solamente a favor del pueblo. Llegamos hasta acá y ganamos sin estafar a nadie”.

Con una diferencia de 13 puntos sobre La Libertad Avanza, Kicillof aseguró que quedó demostrado que existe “otro camino posible”:

“Hoy empezamos a recorrerlo. Muchas gracias a todos. Democracia, paz y peronismo”, concluyó.