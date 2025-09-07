Llaryora advirtió al Gobierno nacional tras el resultado de las elecciones

Tras el cierre de los comicios de este domingo, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje con tono nacional. “En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro”, expresó.

El mandatario advirtió que los argentinos necesitan crecer y desarrollarse “con seguridad y en paz”, aunque remarcó que “las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división no se resuelven los problemas”.

Desde el interior productivo, Llaryora se mostró alineado con la idea de construir una alternativa federal: “#ProvinciasUnidas tiene mucho para decir y mucho para hacer. El futuro es con producción, trabajo y sentido común. Los sueños de todos están ahí, abracémoslos juntos”.

Con este mensaje, Llaryora buscó capitalizar el clima político que dejaron las elecciones y consolidarse como una de las voces del interior que proyectan peso nacional en un escenario de alta tensión entre el Gobierno central y las provincias.