Milei: “No se retrocede ni un milímetro, vamos a acelerar más”

Buenos Aires. El presidente Javier Milei habló brevemente hace minutos sobre la derrota electoral sufrida por La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de Buenos Aires a manos de Fuerza Patria, donde si bien reconoció la derrota aseguró que no cambiará su rumbo político.

“Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo. El kirchnerismo ha puesto en marcha el aparato peronista que maneja desde hace 40 años de manera muy eficiente. Pero este es el piso para nosotros y el techo para ellos. Empezaremos a trabajar de cara a octubre, con un profundo análisis de los datos, vamos a corregir los errores”, afirmó Milei.

Sin embargo, luego el Presidente aseguró que seguirá manteniendo sus políticas en todos los rubros.

“Vamos a seguir defendiendo el equilibrio fiscal, la restricción monetaria, el esquema cambiario, la desrregulación, la política en Capital Humano, en Defensa, contra la inseguridad, las reformas en el plano del andamiaje legal del Ministerio Justicia y el trabajo del ministro de Salud, Mario Lugones”

Luego, el mandatario señaló que sostendrá su “posición en el mundo, del lado del bien”. “No se retrocede ni un milímetro, el rumbo lo vamos a acelerar y profundizar más. No estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de la pobreza”.

Finalmente, cerró su alocución con una frase de Winston Churchill: “El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el coraje para continuar”.

“Vamos a hacer grande a la Argentina nuevamente, eso no se negocia ¡Viva la Libertad, carajo, muchas gracias a todos”.

