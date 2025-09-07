Pullaro tras las elecciones: “La gente no quiere más gritos, quiere hechos”

En medio del clima político que dejaron las elecciones celebradas este domingo, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje con fuerte contenido nacional.

“El futuro es con producción, trabajo y transparencia. El futuro es con sentido común. Los sueños de todos están ahí”, escribió, marcando diferencias con la gestión actual de la Casa Rosada.

En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro.



La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Desde el… — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) September 7, 2025

Pullaro señaló que los resultados de las elecciones en distintas provincias representan un “llamado de atención” al Gobierno nacional. “La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Desde el interior productivo tenemos mucho para decir y, sobre todo, mucho para hacer”, subrayó.

Con este posicionamiento, el mandatario santafesino busca consolidar su figura como dirigente opositor de alcance nacional, apoyado en su gestión provincial y en un discurso que reclama mayor previsibilidad y capacidad de respuesta frente a los desafíos del país.