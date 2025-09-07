Tras los primeros resultados, crece la expectativa por los discursos de Milei y Kicillof

Buenos Aires. Tras conocerse los primeros resultados de los comicios en Buenos Aires, que marcan un claro triunfo de Fuerza Patria por cerca de 13 puntos sobre La Libertad Avanza, crece la expectativa por los discursos que brindarán esta noche los líderes de ambas fuerzas, Áxel Kicillof y Javier Milei.

El Presidente llegó al búnker de La Libertad Avanza en Gonnet, La Plata, junto a su hermana Karina Milei media hora antes de que se comunicaran los primeros resultados oficiales. Aunque no lo confirman, es muy probable de que hable, tal y como lo hace en todas las ocasiones en las que participa de actividades partidarias.

Por su parte, Kicillof llegó a las elecciones de este domingo con un optimismo blindado. El sábado ordenó que empiecen a armar un importante escenario en pleno centro de La Plata, lo que sugiere la idea que en el entorno del gobernador esperaba un triunfo.

El escenario se ubicó frente al hotel Gran Brizo, donde funciona el bunker de Fuerza Patria.

