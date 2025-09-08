Banca por banca: así quedó el mapa legislativo bonaerense tras las elecciones

Los resultados de las elecciones legislativas bonaerenses arrojaron una victoria amplia para Fuerza Patria, que logró imponerse en la mayoría de las secciones electorales y sumar más bancas que La Libertad Avanza en la Legislatura provincial.

En la 1° Sección Electoral (Senadores provinciales), Gabriel Katopodis encabezó la lista de Fuerza Patria y obtuvo el 47,49 %, lo que le permitió acceder a 5 bancas, contra las 3 de La Libertad Avanza.

En la 2° Sección (Diputados provinciales), Diego Nanni (Fuerza Patria) logró el 35,42 % y accedió a 4 bancas, igualando a La Libertad Avanza, que con Natalia Blanco sumó también 4 bancas.

La 3° Sección Electoral (Diputados provinciales) marcó uno de los triunfos más amplios para el peronismo: Verónica Magario alcanzó el 53,97 % de los votos y se quedó con 10 bancas, frente a las 6 obtenidas por Maximiliano Bondarenko (La Libertad Avanza).

En la 4° Sección (Senadores provinciales), Diego Videla (Fuerza Patria) logró el 40,34 % y se llevó 3 bancas, mientras que Gonzalo Cabezas (La Libertad Avanza) sumó 2 bancas.

La excepción se dio en la 5° Sección (Senadores provinciales), donde Guillermo Montenegro (La Libertad Avanza) ganó con el 42,04 %, asegurando 3 bancas, mientras que María Fernanda Raverta (Fuerza Patria) quedó con 2 bancas.

En la 6° Sección Electoral (Diputados provinciales), Oscar Liberman (La Libertad Avanza) obtuvo el 41,75 %, logrando 5 bancas, superando a Alejandro Dichiara (Fuerza Patria), que con el 34,15 % accedió a 4 bancas.

La 7° Sección (Senadores provinciales) volvió a ser favorable al peronismo: María Inés Laurini alcanzó el 38,23 % y obtuvo 3 bancas, mientras que Alejandro Speroni (La Libertad Avanza), con el 32,84 %, no logró representación.

Finalmente, en la 8° Sección Electoral (Diputados provinciales), Juan Ariel Archancho (Fuerza Patria) ganó con el 44,09 % y sumó 3 bancas, contra las 3 de Francisco Adorni (La Libertad Avanza), que alcanzó el 36,49 %.

Con este reparto, Fuerza Patria se consolidó como la fuerza con mayor representación en la Legislatura bonaerense, asegurando mayorías en las secciones más pobladas y estratégicas de la provincia.