Efecto elecciones: Milei conformó una mesa nacional con sus principales aliados

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes que Javier Milei tomó la decisión de conformar una mesa política nacional que estará presidida por él mismo e integrada por sus figuras más cercanas: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el propio Adorni.

Además, el mandatario instruyó al jefe de Gabinete a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores, con el objetivo de abrir un canal de articulación política con las provincias.

En paralelo, Adorni precisó que la mesa política de la provincia de Buenos Aires se ampliará para incluir a referentes que forman parte del espacio oficialista en el territorio bonaerense.

La conformación de este nuevo órgano de coordinación busca fortalecer la estrategia nacional del Gobierno y ordenar el vínculo con los distintos sectores políticos y territoriales.