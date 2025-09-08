Manuel Calvo pidió diálogo tras las legislativas bonaerenses

El ministro de Gobierno cordobés llamó a superar la grieta y respaldó la construcción de Provincias Unidas como alternativa con Juan Schiaretti.

El ministro de Gobierno de Córdoba, Manuel Calvo, se refirió a las elecciones legislativas celebradas en la provincia de Buenos Aires y aseguró que los resultados marcan la necesidad de abrir una nueva etapa política en el país

“No se puede gobernar la Argentina a los hachazos. Tiene que haber sensatez, diálogo y maduración que lamentablemente no ocurre. Y creo que es el tiempo de la sensatez”, afirmó.

Calvo destacó la participación ciudadana en los comicios bonaerenses y sostuvo que la sociedad demanda dejar atrás los extremos: “Coincidimos en que hay que superar la grieta. Hoy hay una opción muy clara que es Provincias Unidas, que conforman por ahora seis gobernadores y, en Córdoba, con Juan Schiaretti, un hombre que demostró lo que puede hacer con gestión”.

El funcionario también advirtió que los problemas del país no se resuelven solo con medidas macroeconómicas. “Debe haber un equilibrio fiscal con superávit, pero con la gente adentro, con un plan de desarrollo productivo que genere empleo genuino a cada ciudadano. Hay que dejar de lado los gritos, el odio y los discursos de odio”, remarcó.

Finalmente, subrayó que la experiencia de gestión cordobesa puede aportar soluciones en el Congreso nacional: “La Argentina necesita un camino de oportunidades, con el Estado como motor del desarrollo y en alianza con el sector privado, para que nadie quede afuera”.