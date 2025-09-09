Tras la derrota en Buenos Aires, Milei convocó a los gobernadores

Tras la dura derrota que sufrió en las elecciones celebradas en la Provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei convocó a los gobernadores a una mesa federal donde buscará mitigar daños de cara a las legislativas de octubre.

El mandatario instruyó al ministro Guillermo Francos para materializar una reunión de trabajo con las autoridades provinciales.

Si bien aún no se informó el carácter del encuentro, lo cierto es que Milei busca bajar el tono de la confrontación y busca «aliados» que permitan evitar una serie de derrotas electorales en las próximas elecciones.

Se estima que participarán del armado Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni, es decir «el círculo rojo» del líder libertario. Pero además, el gobierno ampliará la convocatoria a la Provincia de Buenos Aires «con el fin de reflejar la mayor representatividad» en un distrito donde la derrota electoral encendió las alarmas.