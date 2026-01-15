Habrá repudio a Milei en Jesús María: «Viene a hacer su parodia de festejo»

El Partido de los Trabajadores Socialistas (uno de los espacios que integra el Frente de Izquierda) prepara una acción de repudio ante lo que será la visita del presidente Javier Milei al Festival de Doma y Folclore de Jesús María. La fuerza que tiene como referentes Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Laura Vilches se movilizará junto a trabajadores de distintos sectores, jubilados, jóvenes precarizados y estudiantes para rechazar las medidas impulsadas por el gobierno libertario.

«Milei no es bienvenido. Repudiamos que venga a hacer la parodia de festejo a la que nos tiene acostumbrados mientras es el principal responsable del brutal ajuste que venimos sufriendo las mayorías populares y que con la reforma laboral que impulsa se va a profundizar»; expresaron en la convocatoria.

La dirigente cordobesa Laura Vilches declaró: «El conflicto de la planta de Lustramax dónde fueron despedidos 15 trabajadores, adelanta lo que le espera a todos los trabajadores si se aprueba la reforma laboral: En Lustramax vemos despidos ilegales, persecución sindical y desconocimiento de la autoridad laboral. Esto muestra, en los hechos, el modelo de flexibilización, disciplinamiento y ataque a la organización obrera que el gobierno busca generalizar con la reforma laboral. No nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras quieren naturalizar que a los trabajadores nos pueden echar como perros a la calle».

Esta acción forma parte de la campaña que el PTS viene realizando en los principales centros turísticos de Córdoba y todo el país denunciando la reforma laboral que impulsa el gobierno. «Estamos desplegando una gran campaña de denuncia, con pasacalles, auto-parlantes, avionetas, puntos de entrega de materiales informativos en plazas, terminales y campings sindicales. Ya llegamos a miles de trabajadores para informar sobre los efectos que tendría esta reforma laboral esclavista con la que pretenden eliminar derechos para empeorar nuestras condiciones»; argumentó Vilches.