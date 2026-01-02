Milei confirmó que pronto regresará a Córdoba

Córdoba. En el inicio de este año, el presidente Javier Milei tiene previsto retomar sus giras por el país y ya eligió como próximos destinos a Córdoba y la provincia de Buenos Aires, dos de los lugares que más visitó en el último tiempo.

El mandatario nacional confirmó la noticia a través de una respuesta que le dio a un usuario de X que comentó uno de sus posteos este jueves.

El jefe de Estado subió a esta red social un video de una versión especial de la canción “Brown sugar”, de los Rolling Stones, que fue la que hizo que fuera fanático de esta banda.

“Javo, ¿cuál va a ser la próxima provincia que vas a visitar?”, le preguntó uno de sus seguidores, a lo que el líder libertario contestó: “1) Córdoba 2) PBA”.

Si bien todavía no hay fecha confirmada para ninguna de las dos actividades, quien va a estar a cargo de la organización del evento en la provincia del centro del país va a ser Gabriel Bornoroni.

El jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados es oriundo de la capital cordobesa y suele participar de los actos de Milei en esta ciudad.

De hecho, fue quien lo recibió a mediados de diciembre pasado, cuando el Presidente, en el marco de los festejos por el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre, encabezó el denominado “tour de la gratitud”.