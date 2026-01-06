La Izquierda lanzó una fuerte campaña contra la reforma laboral de Milei

El PTS/FITU lanzó una fuerte campaña contra la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei en los principales centros turísticos del país. Las acciones también se replicaron en la ciudad de Villa Carlos Paz, donde se busca alertar a los trabajadores argentinos sobre las consecuencias que tendrá el proyecto enviado al Senado de la Nación.

Hubo avionetas en Mar del Plata, autos parlantes en Villa Carlos Paz, pasacalles en las grandes ciudades y playas de veraneo con la frase «No a la Reforma Laboral Esclavista. Paro y Movilización cuando se vote», al tiempo se organizaron puntos de entrega de materiales informativos y volantes en plazas y terminales,

La campaña contra la reforma busca ir preparando las jornadas de movilización del próximo 10 de febrero.

«Tiene que haber un paro general ese día, debemos rodear el congreso en Buenos Aires y en Córdoba como en otras provincias, realizar medidas contundentes. Ese debería ser el producto de una gran campaña, asambleas por lugar de trabajo, paro activo con movilización masiva como inicio de un plan de lucha hasta que caiga la reforma laboral esclavista que plantea Milei a pedido de las empresas y el FMI»; dijo Nahuel Rodríguez, miembro de la directiva de UEPC capital.

«La campaña no se toma vacaciones, porqué estás podrían ser las últimas vacaciones de verano para muchas familias»; dijo.

Josue Plevich, joven repartidor y estudiante universitario completó: «Nos encontramos dando panfletos, pasando altoparlantes, montando una campaña publicitaria importante incluso en las terminales de puntos centrales como Carlos Paz, donde miles de jóvenes vienen a vacacionar pero muchos más están trabajando en la temporada para decirles que la juventud precarizada estará en aún peores condiciones si se aprueba este ataque a los trabajadores. Que no te la cuenten, no habrá más puestos de trabajo, sino menos tiempo para vivir».