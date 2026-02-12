Punilla: Gispert solicita informes sobre la quita de los cajeros de Bancor

El legislador provincial Walter Gispert presentó un pedido de informes en la Legislatura de Córdoba solicitando a la Provincia, y por su intermedio al Banco de la Provincia de Córdoba, que brinde precisiones sobre el posible cierre, reducción o transformación de las sucursales en el Valle de Punilla.

La iniciativa surge a partir de versiones periodísticas que advierten sobre modificaciones en la presencia territorial de la entidad bancaria provincial. En este sentido, el proyecto solicita conocer si dichas medidas se encuentran en evaluación o ejecución, cuáles serían los puntos afectados, los motivos que las fundamentan y las acciones previstas para garantizar la continuidad del servicio financiero en las comunidades involucradas.

Gispert destacó que el Banco de Córdoba «cumple un rol estratégico en el desarrollo económico y social, especialmente en localidades donde constituye el único acceso a servicios financieros formales». Asimismo, remarcó la importancia de «resguardar la inclusión financiera, el acceso al efectivo y la atención presencial para jubilados, pensionados, comerciantes, pequeños productores y vecinos del interior provincial».

«El ordenamiento del gasto público no puede traducirse en menos servicios para los cordobeses. Si hay que optimizar recursos, debe hacerse reduciendo gastos superfluos y no retirando herramientas fundamentales para la comunidad»; expresó el legislador. El pedido de informes también requiere detalles sobre el plan estratégico del banco respecto a su presencia territorial, la posible implementación de políticas de digitalización y las proyecciones para los próximos 24 meses.