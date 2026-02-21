«Creciendo Juntos» y una jornada de acción social para los vecinos de San Antonio

Este sábado por la mañana, la Asociación Civil Creciendo Juntos en compañía del dirigente Manuel Córdoba realizó una jornada gratuita de inscripción a boletos sociales, Paicor y consultas odontológicas gratuitas.

La actividad se desarrolló en el barrio Solares de San Antonio de Arredondo y contó con la participación de gran cantidad de vecinos.

«Estamos contentos de generar estas jornadas de promoción de derechos sociales y seguimos comprometidos para lo que viene en el futuro»; destacó el dirigente Manuel Córdoba.