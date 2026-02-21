«Creciendo Juntos» y una jornada de acción social para los vecinos de San Antonio

Valle de Punilla
«Creciendo Juntos» y una jornada de acción social para los vecinos de San AntonioSe hizo la inscripción a boletos sociales, el Paicor y se accedió a consultas odontológicas gratuitas.
Este sábado por la mañana, la Asociación Civil Creciendo Juntos en compañía del dirigente Manuel Córdoba realizó una jornada gratuita de inscripción a boletos sociales, Paicor y consultas odontológicas gratuitas.
La actividad se desarrolló en el barrio Solares de San Antonio de Arredondo y contó con la participación de gran cantidad de vecinos.
«Estamos contentos de generar estas jornadas de promoción de derechos sociales y seguimos comprometidos para lo que viene en el futuro»; destacó el dirigente Manuel Córdoba.