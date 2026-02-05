La izquierda marchó por las calles de Córdoba contra la reforma laboral

Agrupaciones políticas, sindicales y estudiantiles se concentraron esta mañana en el Puente Centenario y marcharon por las calles de la ciudad de Córdoba, en el marco de un plan de lucha contra la reforma laboral y las políticas impulsadas por el gobierno nacional. La convocatoria sumó la participación de fuerzas como el MST y el PTS.

La referente del PTS, Laura Vilches, aseguró «Además de la reforma, quieren votar la modificación de la ley de glaciares y la baja en la edad de imputabilidad. A este plan hay que enfrentarlo en las calles, como lo demostraron las universidades y los trabajadores en lucha». Por su parte, la legisladora Luciana Echevarría (MST en el FIT-Unidad) dijo que la medida impulsada por Javier Milei representa «el mayor ataque a los trabajadores desde la dictadura militar».

La medida de fuerza tuvo impacto en la ciudad y forma parte de una serie de acciones que se llevan adelante este verano contra las medidas anunciadas por la Nación, que serán debatidas próximamente en el Congreso.