La izquierda marchó por las calles de Córdoba contra la reforma laboral

Jornada de protesta y cortes
La izquierda marchó por las calles de Córdoba contra la reforma laboralSe lleva adelante un plan de lucha contra la medida impulsada por el presidente Javier Milei.
Agrupaciones políticas, sindicales y estudiantiles se concentraron esta mañana en el Puente Centenario y marcharon por las calles de la ciudad de Córdoba, en el marco de un plan de lucha contra la reforma laboral y las políticas impulsadas por el gobierno nacional. La convocatoria sumó la participación de fuerzas como el MST y el PTS.
La referente del PTS, Laura Vilches, aseguró «Además de la reforma, quieren votar la modificación de la ley de glaciares y la baja en la edad de imputabilidad. A este plan hay que enfrentarlo en las calles, como lo demostraron las universidades y los trabajadores en lucha». Por su parte, la legisladora Luciana Echevarría (MST en el FIT-Unidad) dijo que la medida impulsada por Javier Milei representa «el mayor ataque a los trabajadores desde la dictadura militar».
La medida de fuerza tuvo impacto en la ciudad y forma parte de una serie de acciones que se llevan adelante este verano contra las medidas anunciadas por la Nación, que serán debatidas próximamente en el Congreso.