Las frases más fuertes del discurso de Milei, chicanas, gritos y denuncias

El presidente Javier Milei encabezó el pasado domingo 1 de marzo la apertura de sesiones en el Congreso de la Nación. La ceremonia se llevó adelante en medio de un clima tenso, con gritos a favor y en contra, y en varios tramos de su discurso, el mandatario se trenzó con legisladores de la oposición.

«Manga de chorros, asesinos, me encanta domarlos»; sostuvo Milei, quien destacó las leyes aprobadas y celebró los logros económicos de su gestión. Ante la Asamblea Legislativa, dijo: «Me gustaría invitarlos a todos a hacer memoria, de dónde venimos y adónde vamos (...) Hace dos años la Argentina estaba en una crisis terminal, con las tres peores crisis de la historia. Hoy hay un camino, dejamos de sentirnos como unos perdedores».

Milei ponderó el presupuesto sin déficit, la ley de inocencia fiscal, la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad, entre otras y expresó a los legisladores peronistas y de la izquierda: «Ustedes también pueden gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste». «A ver, ignorantes, la Justicia Social es un robo, manga de ladrones, delincuentes, manga de chorros, por eso tienen a la suya presa y va a seguir presa, fueron los más chorros de la historia».

«Kukas, les voy a avisar algo, me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar y a la gran mayoría les encanta verlos llorar»; argumentó el presidente, quien elogió al ministro Federico Sturzenegger y a Luis «Toto» Caputo.

En otro fragmento, lanzó una chicana a Nicolás del Caño y llamó «Chilindrina Troska» a Myriam Bregman.

Sobre las acciones que llevará adelante en los próximos meses, sostuvo: «Construiremos una arquitectura nueva, con la moral occidental como política de Estado, es nuestra verdadera tarea. Enviaremos al Congreso que barrerán con una montaña de cadenas regulatorias, pero eso no es suficiente: tenemos que reformar nuestro esquema impositivo, necesitamos menores impuestos. Las reformas no son opcionales, la forma en que nos insertamos en él determinará el destino de nuestro país. Entramos a una nueva era de grandes naciones».

«Cada uno de los ministerios ha preparado al menos 10 reformas estructurales, todos los meses los presentaremos un paquete de proyectos para ser tratados en este Congreso. Nuestro país está ingresando a la mayoría de edad y consagramos este año como el año de la Grandeza Argentina. Esta es la propuesta: legislar a la altura de esa grandeza. La historia cambia y este es ese momento, hoy somos protagonistas»; le dijo el presidente a sus legisladores.