Kicillof lanzó el MDF y llamó a "ponerle fin a Milei y a 20 años de macrismo"

Buenos Aires. Axel Kicillof desembarcó ayer en la Ciudad de Buenos Aires con el Movimiento Derecho al Futuro. La usina de acción y pensamiento del gobernador bonaerense, punta de lanza de su candidatura presidencial, estrenó su sello en un territorio hostil para el peronismo. “El MDF viene a construir una alternativa para cerrar este ciclo y abrir uno que sea mucho mejor”, afirmó. Con su expansión territorial, el mandatario busca marca el pulso de propios y ajenos de cara al 2027.

En el acto que se llevó a cabo en el Teatro Picadero lo acompañaron referentes de primera línea de la administración bonaerense y de espacios que ya cuentan con anclaje territorial en CABA, como el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y la legisladora porteña de Fuerza Buenos Aires, Berenice Iañez. “Este no es un año de campaña, sino de construcción de un movimiento fuerte, confiable, que entusiasme a la mayoría y nos permita ponerle fin al gobierno de Milei y a 20 años de macrismo en la ciudad”, dijo al comenzar.

El anclaje del discurso corrió por la línea de la discusión nacional, a partir de la cual el jefe provincial busca construir su presidencialismo, pero también por la discusión porteña, donde comienza poco a poco a hacer pie con su nuevo armado. En ese sentido, el gobernador aseguró que en la Ciudad hace falta hacer "un trabajo inmenso" porque "nos ha sido históricamente esquiva". Desde el 2005 a la fecha, el peronismo no logró imponerse en ninguna elección.

Para Kicillof, la solución a los problemas porteños debe ir más allá de las discusiones sobre las veredas y plazas. "Nosotros apuntamos a profundizar en los problemas reales", dijo ante el auditorio, a quienes llamó a "discutir una estructura productiva y social distinta para la ciudad, y su rol como capital de una Argentina que abrace un proyecto federal e inclusivo”. “Este no es un año de campaña, sino de construcción de un movimiento fuerte, confiable, que entusiasme a la mayoría y nos permita ponerle fin al gobierno de Milei y a 20 años de macrismo en la ciudad”, afirmó.

El mandatario se dio cita ayer para colocar la "piedra fundacional" del movimiento en un territorio que, a todas luces, le es esquivo al Partido Justicialista (PJ). Con luces y sombras, el PRO domina la Capital Federal hace 19 años de forma ininterrumpida, aunque en el último vio tambalear su hegemonía por la irrupción de La Libertad Avanza. En los comicios de mayo del año pasado, Manuel Adorni le arrebató la victoria. Detrás se ubicó el PJ de Leandro Santoro. Tercero terminó el macrismo.

Así las cosas, el gobernador puso primera en CABA con el lanzamiento del espacio político con el que trabaja para ampliar su esfera de influencia política más allá de los límites del ámbito bonaerense y con el que también espera encolumnar detrás de su figura a propios y a díscolos, con el objetivo de encumbrarse como el principal referente de la oposición, en el camino hacia una eventual batalla nacional con el presidente Javier Milei.