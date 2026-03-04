¿Quién se hará cargo de la Comunidad Regional Punilla?

La reciente incorporación de Fabricio Díaz al gabinete provincial de Martín Llaryora, generó un inesperado cambio en la conducción de la Municipalidad de Capilla del Monte y tuvo su corolario en el seno de la Comunidad Regional Punilla, la entidad compuesta por los intendentes y jefes comunales de la región.

La asunción de Díaz como flamante secretario de Coordinación en Infraestructura dentro del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, agitó las aguas dentro de la entidad regional y muchos comenzaron a barajar nombres de quienes podrían sucederlo en el cargo. Y es que Díaz ejercía la presidencia de la Comunidad Regional y lideraba el grupo de mandatarios que estrechaba vínculos con El Panal, pero su salida del territorio no sólo encendió las alarmas entre sus pares, sino que derivó en un debate sobre la construcción del poder en el departamento.

En el gobierno de Capilla del Monte (donde Díaz pidió licencia para sumarse a la Provincia), asumió el entonces secretario de Gobierno, Santiago Arenas, y es sabido, que será el nuevo intendente quien representará los intereses municipales dentro de la institución. Sin embargo, a la hora de definir quién se hará cargo de la presidencia, la historia es bien distinta. Los intendentes peronistas reclaman la conducción como propia, mientras los radicales cercanos al llaryorismo también buscan disputar el mando.

En ese sentido, varios nombres comenzaron a perfilarse con adhesiones de uno y otro lado. El dato no es menor, porque la Comunidad Regional es una herramienta de construcción política con fuerte presencia dentro del esquema del municipalismo sostenido por Llaryora. «No se trata sólo de figurar, hay que pensar en la realidad que estamos viviendo en todo el departamento, las problemáticas en común que tenemos frente a un escenario complejo y sin recursos. Muchos se anotan, otros se esconden, pero los intendentes estamos para gestionar»; reveló a EL DIARIO uno de los posibles candidatos.

De eso dependerá la supervivencia de la institución, que convoca a todas las localidades del departamento con excepción de Villa Carlos Paz.

En la danza de posibles sucesores, hay un dirigente que ya sacó «chapa» de candidato. Se trata del intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, quien mostró solidez de gestión, convoca a la unidad y exhibió un balance positivo durante la reciente apertura de sesiones del Concejo Deliberante. Cardinali fue respaldado hace escasos meses por la totalidad de la Comunidad Regional cuando se conoció que Cosquín debería hacer frente a un juicio millonario que amenazaba con quebrar su economía. Pero además, es autoridad legitimada en una población que geográficamente, hace las veces de «nexo» entre el norte y el sur de Punilla.

No pasa desapercibido tampoco, que Cardinali mantenga «un buen diálogo» con los distintos actores de la región y de las escenas políticas provincial y nacional, buscando «puntos de acuerdo» sobre una premisa clara: el buen gobierno para los vecinos.