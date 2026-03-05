La quiebra de Garbarino y un panorama industrial que no da respiro

Por Redacción El Diario

La persiana terminó de bajar. Lo que durante décadas fue el símbolo del consumo doméstico y el punto de referencia para las familias que buscaban "el televisor o la heladera", hoy es el epicentro de una crisis que parece no tener techo. El Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 7, a cargo del juez Fernando D’Alessandro, decretó formalmente la quiebra de Garbarino, la histórica cadena de electrodomésticos, ordenando su liquidación total. La empresa tenía sucursal en nuestra ciudad.

La decisión judicial no fue una sorpresa, sino el desenlace de un proceso que comenzó en 2021 con la declaración del concurso preventivo. A pesar de los intentos por reestructurar una deuda que asfixiaba la operación diaria, la firma no logró reunir las mayorías necesarias entre sus acreedores para aprobar un acuerdo de pago.

Sin un plan de salvataje viable, la justicia determinó que el camino restante es la liquidación de activos. Esto implica que los locales, el stock remanente y los bienes de la empresa serán rematados para intentar cubrir, aunque sea parcialmente, las deudas acumuladas con proveedores y, fundamentalmente, con sus trabajadores.

Un efecto dominó que preocupa

El caso de Garbarino no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una semana negra para el sector empresarial y laboral en Argentina. La noticia llega en sintonía con el cierre dispuesto por la emblemática firma de neumáticos Fate, sumando presión a un mercado de trabajo que ya venía golpeado.

En nuestra región y en las principales ciudades del país, el cierre de estas grandes superficies deja un vacío no solo comercial, sino también social. Las sucursales, que supieron ser motores de empleo joven y puntos neurálgicos de los centros comerciales, hoy lucen vidrieras vacías o fajas judiciales.

Incertidumbre en los pasillos

Para los empleados, el fallo es el punto final a meses de incertidumbre, sueldos adeudados y suspensiones. Mientras la justicia avanza con los síndicos para organizar el remate de la compañía, queda en el aire la pregunta que muchos se hacen en las calles de Carlos Paz y en todo el país: ¿quién será el próximo en este escenario de recesión y falta de acuerdos?

Por ahora, el gigante de los electrodomésticos ha pasado a los libros de historia, dejando tras de sí un tendal de deudas y el recuerdo de una época de consumo que, hoy por hoy, parece lejana.