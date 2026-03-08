Mangoldt se mostró con Luis Petri en la Fiesta de la Vendimia

El empresario y gobernador del Distrito 4851 del Rotary Club, Leonardo Mangoldt, se mostró este fin de semana junto al diputado por la Provincia de Mendoza y vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, Luis Petri, con quien tuvo la posibilidad de reunirse en la Fiesta de la Vendimia.

El dirigente carlospacense sigue profundizando lazos institucionales con figuras de relevancia en la escena política y social del país, tras sus últimas visitas a Santiago del Estero, Catamarca y San Luis.

Durante esta ocasión, Mangoldt participó de la presentación de las reinas departamentales en el Auditorio Ángel Bustello y apareció en un compilado de fotos que posteó el ex ministro de Defensa de la Nación, quien escribió: «En una noche que celebra nuestra Vendimia y el trabajo de cada rincón de Mendoza, cada representante lleva consigo la identidad, la historia y el esfuerzo de su departamento. Sigamos poniendo en valor nuestras tradiciones y a quienes mantienen viva esta fiesta que nos une a todos».