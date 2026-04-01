Omar Ruíz, ahora quiere ser referente de Kicilloff en Punilla

El ex concejal carlospacense Omar Ruíz quiere convertirse en el referente de Axel Kicilloff en el Departamento Punilla y hará pública sus pretensiones mañana jueves 2 de abril, con un acto que se llevará a cabo en Villa Carlos Paz.

Según pudo conocer EL DIARIO, en ese contexto, Ruíz trabajará políticamente bajo la consigna «Es por AK» y su objetivo es que dicho evento sirva como plataforma de apoyo a la candidatura presidencial del gobernador bonaerense.

El ex legislador provincial, uno de los principales impulsores del encuentro, estuvo recientemente en La Plata coordinando detalles con el entorno directo de Kicillof, quienes ya están al tanto del despliegue en la villa serrana.

Cabe recordar que el carlospacense es un hábil armador que transitó primero por las filas del radicalismo, luego el ARI de Lilita Carrió, el juecismo, las filas del avilecismo, el GEN de Margarita Stolbizer, el kirchnerismo liderado por Carlos y Mariana Caserio y últimamente, trabajó para la candidatura de Natalia De la Sota.

Aparentemente, y según trascendió, han confirmado su presencia algunos dirigentes de sellos partidarios como Unión por la Patria de Córdoba, Punilla y Río Segundo; Eduardo Massa, ex legislador provincial y referente del peronismo de Río Cuarto, Graciela Corra, vicepresidenta del partido FORJA Distrito Córdoba; Walter Sosa, de la Corriente Nacional de la Militancia (Pilar) y los ex concejales Julio Moyano (Santa María de Punilla) y Mauro Améndola (Bialet Massé).

De Carlos Paz, acompañarían a Ruíz, Luis Alonso (Casa Compañera VCP), Norberto Chain (Corriente Socialista), Zulema Farías (Movimiento 26 de Julio) y representantes del Manifiesto Argentino.

Morcillo Suárez y el factor De la Sota

En el marco de este rearmado de fuerzas dentro del justicialismo, se conoció una novedad de peso para la estructura política regional: Pedro Morcillo Suárez anunció formalmente que será el referente del sector que lidera la diputada Natalia de la Sota.

Esta incorporación suma un componente estratégico a la jornada, vinculando el apoyo a Kicillof con sectores del peronismo cordobés que buscan una alternativa con identidad propia dentro del panorama nacional.

Según trascendió Morcillo Suárez está esperando que De la Sota empiece con su actividad política en el territorio, y que su familia se recupere del duro momento que atravesó con la muerte de su hermano Nahuel.