Internas en el PJ de Bialet Massé: Brignardello encabeza la lista de la renovación

El Partido Justicialista de Bialet Massé irá a las elecciones internas y desde las bases del peronismo local se manifestó un fuerte descontento con la conducción actual, a la que se acusa de haber priorizado intereses ajenos al movimiento y haber utilizado la representación en el Concejo Deliberante para respaldar a otras fuerzas políticas.

Los comicios se desarrollarían el próximo 3 de mayo en medio del clamor de una militancia que exige coherencia, pertenencia y una profunda renovación institucional.

En ese sentido, Luis Brignardello anunció su candidatura como representante de un espacio que busca devolver el partido a sus afiliados y que ha logrado consolidar un mensaje claro de unidad, integrando a los dirigentes históricos con una nueva generación de jóvenes que buscan protagonismo en la política local.

«Nuestro compromiso es volver a las bases. El PJ no puede ser un sello de goma al servicio de intereses externos; debe ser la casa de todos los compañeros que sienten la necesidad de transformar Bialet Massé»; expresó el candidato, quien fundamentó su propuesta en la recuperación de la identidad (volver a representar los valores históricos del peronismo), la renovación generacional: con una apertura real de espacios de decisión para la juventud militante y la unidad estratégica (convocar a todos los sectores para construir una alternativa sólida y coherente en la localidad).

En la vereda contraria, se encuentra la gestión actual que busca renovar su mandato y que ha sido tildada de «incoherente» y «alejada de la identidad justicialista».

El PJ de Bialet Massé se encuentra ante la oportunidad histórica de renovar sus cuadros y fortalecer su estructura de cara a los desafíos futuros, de la mano de una conducción que «siente y trabaja por y para el peronismo».