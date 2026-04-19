Luis Juez instó al Frente Cívico a fortalecer la alianza opositora en Córdoba

Villa Carlos Paz. El Frente Cívico se reunió el viernes en Villa Carlos Paz iniciando una serie de encuentros que tendrán lugar en distintas regiones y departamentos de la Provincia. Fue anfitrión el legislador departamental Walter Gispert quien junto al secretario de la Juventud, Germán Flaherty, el intendente de Valle Hermoso Daniel Spadoni y el jefe de bloque de legisladores, Walter Nostrala precedieron al senador nacional Luis Juez.

Gispert destacó la presencia de referentes de la mayoría de las localidades del Departamento, recordó a los presentes la potencial electoral de Punilla, demostrada en cada acto electoral y valoró la presencia de dirigentes de otras fuerzas políticas.

A su turno, el senador Juez arrancó: “Tenemos un año por delante, complejo y delicado. Con socios, con algunos que dicen que quieren ganar pero no están haciendo nada para ganar en Córdoba, algunos que tienen ganas pero son muy funcionales al peronismo. Todo esto nos obliga a tener una gran estrategia política porque cada territorio es distinto, cada realidad es distinta. Por eso tienen gran valor este tipo de reuniones que vamos a hacer, que serán muchas desde ahora, para pensar y reflexionar, los discursos vendrán cuando estemos de campaña”.

Luego prosiguió: “No voy a ser yo un obstáculo para que termine el peronismo en Córdoba. No soy un vanidoso que dice: si no soy yo no es nadie. Quiero que reflexionemos, porque no tenemos que pelearnos con nadie y hablar con todos para mantener y mejorar las relaciones que tenemos y hablar con todos de estos temas con la seriedad y reserva que la situación amerita. Este es un proceso parecido pero muy distinto a los que hemos vivido en otras oportunidades. Después del Mundial los tiempos se van a acelerar. Estas primeras 15 reuniones que vamos a llevar adelante son muy importantes. Algunas serán regionales y otras departamentales para que podamos estar ordenados. Como no hay una radiografía provincial que sea uniforme, necesitamos tener reuniones de esta característica en dónde puedan participar todos. Nosotros tenemos socios con los que nos llevamos muy bien. Hemos acordado caminar juntos pero también tener muchas actividades como la de hoy, sin incomodar a nadie, pero nosotros necesitamos hablarle a nuestra gente hasta que tengamos una hoja de ruta con un panorama más claro”.

“Sabemos claramente que nuestro objetivo es trabajar para terminar con 30 años del peronismo en Córdoba. No nos peleamos con nadie. Podemos tener diferencias pero no nos peleamos con nadie. Si la oposición está unida el resultado está cantado y eso lo sabe el gobierno” sostuvo.

“Hay quienes hablan de internas y puedo asegurarles que hoy ese no es el problema que tienen los cordobeses. La mayoría de los cordobeses estar preocupados para ver cómo terminar con la corrupción de quienes nos gobiernan y esa debería ser nuestra única agenda. Después quién encabece ese proceso o cómo se resuelva es un tema absolutamente secundario” finalizó.



