No habrá internas

El PJ de Carlos Paz logró una lista de unidad liderada por Quaranta

Libia Smania se convertirá en congresista por el Departamento Punilla y Omar Trejo será congresista en representación del peronismo carlospacense.
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Política
jueves, 23 de abril de 2026 · 21:29

Finalmente, el peronismo de Villa Carlos Paz logró una lista de unidad que estará encabezada por Carlos Quaranta y Libia Smania. Las negociaciones se extendieron hasta último momento y hubo acuerdo entre el sector que responde a Carlos y Mariana Caserio y el espacio que representa al llaryorismo y a la senadora Alejandra Vigo.

La tercera lista, que iba a estar liderada por Gladys Moreno y Enrique López Amaya, decidió patear el tablero con duras críticas a la dirigencia provincial, se bajó de la contienda y no habrá internas en el Partido Justicialista local.

De esta forma, el concejal Quaranta se convertirá en el nuevo titular del peronismo carlospacense y sucederá a Omar Trejo (que ahora será congresista uninominal por Carlos Paz). 

Por su parte, Smania será vicepresidenta del partido y congresista provincial por el Departamento Punilla.

Este acuerdo desactivó lo que parecía encaminarse indefectiblemente a una contienda electoral durante el domingo 3 de mayo.

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