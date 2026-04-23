El PJ de Carlos Paz logró una lista de unidad liderada por Quaranta

Finalmente, el peronismo de Villa Carlos Paz logró una lista de unidad que estará encabezada por Carlos Quaranta y Libia Smania. Las negociaciones se extendieron hasta último momento y hubo acuerdo entre el sector que responde a Carlos y Mariana Caserio y el espacio que representa al llaryorismo y a la senadora Alejandra Vigo.

La tercera lista, que iba a estar liderada por Gladys Moreno y Enrique López Amaya, decidió patear el tablero con duras críticas a la dirigencia provincial, se bajó de la contienda y no habrá internas en el Partido Justicialista local.

De esta forma, el concejal Quaranta se convertirá en el nuevo titular del peronismo carlospacense y sucederá a Omar Trejo (que ahora será congresista uninominal por Carlos Paz).

Por su parte, Smania será vicepresidenta del partido y congresista provincial por el Departamento Punilla.

Este acuerdo desactivó lo que parecía encaminarse indefectiblemente a una contienda electoral durante el domingo 3 de mayo.