Habrá internas en el Partido Justicialista en Villa Carlos Paz

Pese a los intentos por lograr la unidad, todo indica que el próximo domingo 3 de mayo habrá internas en el Partido Justicialista de Villa Carlos Paz. El llaryorismo competirá con lista propia contra el candidato de los Caserio, en una disputa por el control del territorio que resulta clave para el armado provincial.

Mariano y Carlos Caserio impulsan la candidatura del concejal Carlos Quaranta, mientras que desde El Panal se bendijo una lista encabezada por la dirigente y funcionaria provincial Libia Smania (que suma además respaldo de la senadora Alejandra Vigo).

Hubo una tercera lista que finalmente no se presentará y que iba a llevar a dos nombres conocidos dentro del peronismo local, Gladys Moreno y Enrique López Amaya. Según expresaron el martes pasado, en conferencia de prensa, se decidió no participar de los comicios por la falta de legitimidad del proceso y el contexto económico de la provincia y el país. En ese sentido, se dejó entrever que la elección no permitirá una «renovación real» de los mandos, sino que se utilizará como una suerte de «mesa de negociación» de la dirigencia provincial.

Lo cierto es que la tensión se hizo evidente en el escenario local y la interna se repite en otros circuitos cordobeses.